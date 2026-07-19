Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в США. Месяц назад они были в России

Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в США. Месяц назад они были в России

В США задержали скандальных блогеров братьев Тейт, обвиняемых в торговле людьмиБратья Эндрю (слева) и Тристан ТейтVadim Ghirda/AP В США задержали известных блогеров-женоненавистников Эндрю и Тристана Тейтов.

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