Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?

Владимир Петров

Лет 20 или 30 не смотрю эту хрень. Но включаю как фон, как оживлённый праздничный шум... А сам ем-пью, общаюсь с родными, с гостями... Только повымирали мои родные, рассеялись друзья... Этот год встречу в печали вдвоём с женой... Пусть скачут на экране дорогие московские бездари в стариковском телевизоре.