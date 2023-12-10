Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Надо вводить смертную казнь.Иначе порядка не наводить..Китайцы справляется.Надо брать пример.👍👍👍👍👍Сколько, по мнени...
  • Наталия
    А  в каком измерении  пребывают местные власти, у которых под носом все это происходит? Один Бастрыкин с проблемой не...Полиция помогла т...
  • Evgenija Palette
    Давно пора. А то этот Хорёк окопался, только деньги просит, да обещания раздает направо-налево...Нужно втянуть Бел...

Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?

Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?

Инесса ЦИПОРКИНА Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
НЕУЖЕЛИ кто-то будет ещё смотреть ...Эти ГОВНОШОУ....Этого ГОВНОБОМОНДА ?????????????
Ответить
10 час.
Владимир Петров
Лет 20 или 30 не смотрю эту хрень. Но включаю как фон, как оживлённый праздничный шум... А сам ем-пью, общаюсь с родными, с гостями... Только повымирали мои родные, рассеялись друзья... Этот год встречу в печали вдвоём с женой... Пусть скачут на экране дорогие московские бездари в стариковском телевизоре.
Ответить
8 час.
Юлия Белова
Мне вообще всё равно. У меня по плану - встреча Нового Года с любимым, и что там на экране будет, без разницы. А посему - пусть будет &quot;Культура&quot;
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх