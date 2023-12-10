Инесса ЦИПОРКИНА Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.
Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
НЕУЖЕЛИ кто-то будет ещё смотреть ...Эти ГОВНОШОУ....Этого ГОВНОБОМОНДА ?????????????
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10 час.
Владимир Петров
Лет 20 или 30 не смотрю эту хрень. Но включаю как фон, как оживлённый праздничный шум... А сам ем-пью, общаюсь с родными, с гостями... Только повымирали мои родные, рассеялись друзья... Этот год встречу в печали вдвоём с женой... Пусть скачут на экране дорогие московские бездари в стариковском телевизоре.
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8 час.
Юлия Белова
Мне вообще всё равно. У меня по плану - встреча Нового Года с любимым, и что там на экране будет, без разницы. А посему - пусть будет "Культура"
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5 час.
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