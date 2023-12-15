Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Никакого замораживания конфликта, только полная победа России!Предупреждение На...
  • Ирина Галивец
    Какое хорошее слово, а главное правдивое - дефективные!!!Сбежавший из Зе-о...
  • Геннадий Бережнов
    Зелёная саранча в дорогих кроссовках  нагрянула в США, но поздновато, денег там было мало! Поможет МВФ и уже дал почт...Конец "зеленому ш...

После решения Путина, со всех сторон посыпались угрозы. Предатели заявили о своей готовности устроить в России террор

После решения Путина, со всех сторон посыпались угрозы. Предатели заявили о своей готовности устроить в России террор

Интересная жизнь с Vera Star После того как Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства, тут же активизировалась всякая нечисть, которая спит и видит, как бы избавиться от российского лидера, давно стоящего им поперек горла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Байден
Плчему бы не пристрелить Ильюху Пономарева и не свалить это га проукраинских активистов?
Ответить
8 час.
Mark Kapustin
Неужели ледорубы закончились?!
Ответить
7 час.
Геннадий Бережнов
Однако если бы отказался, дифирамбы бы пели на Западе и в США!
Ответить
41 мин.

Картина дня

наверх