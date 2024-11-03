Ремонт машин дорожает, сколько надо переплатить за кредитного «китайца». Главные события авторынка за неделю

Изображение российского флага на госномерах автомобилей могут сделать обязательным. После заседания Банка России 25 октября, на котором регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых, на автомобильном рынке страны настанут тяжелые времена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии