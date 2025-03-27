38-летняя Меган Фокс стала мамой в четвёртый раз после расставания с отцом ребёнка: трогательные кадры

Меган Фокс стала мамой в четвёртый раз. Об этом сообщил отец ребёнка — музыкант Machine Gun Kelly. «Наконец-то она здесь! Наше маленькое небесное зёрнышко», — написал он в Инстаграме* и поделился милыми кадрами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии