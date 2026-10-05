О чем говорит изменение позиции МО РФ в освещении ударов по Киеву

В российских подходах к ведению СВО на Украине в последние два месяца явно что-то поменялось в лучшую сторону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Начало большой иг...
- Киев добрался до ...
- Токаев провоцируе...
Можно сказать и о том,- что это якобы правильный расклад сил по дистанции! Типа конкуренты выдохлись и тому подобное ! Но мы все видели чего это нам всем стоило! И каждый вправе считать что нужно было делать! Но фактор результата имеет огромное значение! Он перечеркивает все ошибки! Потому и вывод прост,- победитель забирает всё!
Кому , по мнению Баранчика , МО РФ должно было объяснять в Укрорейхе в 2022 году ,да в 2023,24 годах ? Там все заражены ненавистью к России, это сейчас некоторые стали что то понимать, хотя навряд ли. А вот бить , как сейчас бьют по Куеву и всему Укрорейху надо было с самого начала СВО .