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Основателя «Рыбаря» выслали из Черногории после восьми часов задержания

Вече­ром 9 октяб­ря 2026 года осно­ва­тель воен­но-ана­ли­ти­че­ско­го Telegram-кана­ла «Рыбарь» Миха­ил Звин­чук сооб­щил, что его вме­сте с супру­гой и съё­моч­ной груп­пой высы­ла­ют из Чер­но­го­рии.

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