Основателя «Рыбаря» выслали из Черногории после восьми часов задержания

Вечером 9 октября 2026 года основатель военно-аналитического Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук сообщил, что его вместе с супругой и съёмочной группой высылают из Черногории.
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