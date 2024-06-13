Исследование: сезонный рост цен на фрукты в РФ составил от 2 до 5%

Global look press/Daniel Karmann/dpa Сезонный рост стоимости фруктов в России составил от 2 до 5%, сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков "Атол", которые провели исследование обезличенных данных продаж.
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