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Исследование: сезонный рост цен на фрукты в РФ составил от 2 до 5%

Исследование: сезонный рост цен на фрукты в РФ составил от 2 до 5%

Global look press/Daniel Karmann/dpa Сезонный рост стоимости фруктов в России составил от 2 до 5%, сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков "Атол", которые провели исследование обезличенных данных продаж.

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