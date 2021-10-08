В делегации РФ в ООН заявили, что дипломаты Украины говорят глупости о российских СМИ

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты с жалостью смотрят на своих украинских коллег, которых вынуждают говорить глупости о "журналистах-террористах" из России.
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