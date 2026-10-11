В Гане три женщины заплатили таксисту за изнасилование 758 тысяч рублей

В Гане три женщины заперли таксиста в доме и изнасиловали его по очереди. Когда он обратился в полицию и предал дело огласке, нападавшие предложили ему компенсацию в размере 105 тысяч ганских седи (более 758 тысяч рублей), сообщило издание GhanaWeb .