В Гане три женщины заплатили таксисту за изнасилование 758 тысяч рублей

В Гане три женщины заперли таксиста в доме и изнасиловали его по очереди. Когда он обратился в полицию и предал дело огласке, нападавшие предложили ему компенсацию в размере 105 тысяч ганских седи (более 758 тысяч рублей), сообщило издание GhanaWeb .
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