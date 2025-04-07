РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

В вечернее время поезда через D2 «Щукинская» будут ходить реже

Поздним вечером по пятницам и субботам до конца апреля изменится движение поездов на D2. После 22:45 до 5:45 на станциях Гражданская и Дмитровская поезда в обе стороны следуют по пути «на Нахабино», сообщила пресс-служба Дептранса.

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