В вечернее время поезда через D2 «Щукинская» будут ходить реже

Поздним вечером по пятницам и субботам до конца апреля изменится движение поездов на D2. После 22:45 до 5:45 на станциях Гражданская и Дмитровская поезда в обе стороны следуют по пути «на Нахабино», сообщила пресс-служба Дептранса.