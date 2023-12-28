♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    О демократии... 3 лисы и 1 заяц решили проголосовать , кого скушать на обед ... Каков итог голосо...Антидемократическ...
  • Владимир
    Раз до сих пор Россия не победила Украину логично предположить, что выигрывает Украина."Худший пример оч...
  • Аршак Меликджанян
    .............Фракция КПРФ предлагала запретить получение материнского капитала всем лицам, имеющим двойное гражданств...Запрет "родового ...

Антидемократический сентимент

Антидемократический сентимент

Начнём с самой главной (ну, они так думают) демократии мира. И кого она привела к власти? Престарелого маразматика Джо кРабинета Бидона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
О демократии... 3 лисы и 1 заяц решили проголосовать , кого скушать на обед ... Каков итог голосования ? *** На самом деле , нигде никогда не было демократии... В том смысле , чтобы народ управлял государством... Народ , что маленькое дитя , верит любому сильному демагогу и не может управлять самим собой ... Вопрос лишь в том , каким способом власть над народом передается верховному лидеру... Или это наследственная власть , от царя -сыну; или власть захватывает более сильная группировка политиков в результате дворцового переворота ; или , в результате гражданской войны , побеждают те , кто сумел уничтожить конкурентов , как *красные* победили *белых* в гражданской войне в России после революции 1917г... Или это госпереворот с помощью иностранных государств , как *майдан* в Киеве... Спокойнее всего власть передавать в результате мирных выборов... Но там побеждает тот , у кого больше денег на обман народа... Нигде никогда не было демократии , но мирные выборы - самый безопасный для народа способ обретения Правителя... Хотя и здесь нет гарантий избежать крови : Гитлер пришел к власти в результате выборов ... И Зеленский на выборах обещал народу мир...Но утопил страну в крови... © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223122800077
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх