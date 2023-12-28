Антидемократический сентимент

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Владимир Акулов

О демократии... 3 лисы и 1 заяц решили проголосовать , кого скушать на обед ... Каков итог голосования ? *** На самом деле , нигде никогда не было демократии... В том смысле , чтобы народ управлял государством... Народ , что маленькое дитя , верит любому сильному демагогу и не может управлять самим собой ... Вопрос лишь в том , каким способом власть над народом передается верховному лидеру... Или это наследственная власть , от царя -сыну; или власть захватывает более сильная группировка политиков в результате дворцового переворота ; или , в результате гражданской войны , побеждают те , кто сумел уничтожить конкурентов , как *красные* победили *белых* в гражданской войне в России после революции 1917г... Или это госпереворот с помощью иностранных государств , как *майдан* в Киеве... Спокойнее всего власть передавать в результате мирных выборов... Но там побеждает тот , у кого больше денег на обман народа... Нигде никогда не было демократии , но мирные выборы - самый безопасный для народа способ обретения Правителя... Хотя и здесь нет гарантий избежать крови : Гитлер пришел к власти в результате выборов ... И Зеленский на выборах обещал народу мир...Но утопил страну в крови... © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223122800077