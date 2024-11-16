Импорт в РФ нефтепродуктов из Казахстана за год сократился в полтора раза

Объем импорта нефтепродуктов из Казахстана в Россию существенно снизился за последние 9 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился в полтора раза и составил 46,2 миллиона долларов, сообщает РИАН.
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