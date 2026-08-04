Никол Пашинян обозначил условия, при которых в Армении может пройти референдум о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС.
«Пашинян платить не хочет»: будет ли РФ финансировать перестройку экономики Армении под ЕС
Комментарии
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Игорь
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1 м.
Анна Зареченская
Просто нет слов от позиции нашей власти по Армении. Пусть вспомнят Ангелу Меркель, которая напрямую говорила, что дурила наших русских переговорщиков на Минских соглашениях. А Анкориджеские соглашения с Трампом? Таже ситуация. Нет крепкой руки у власти.
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1 м.
Александр Конкин
Даже читать нет желания... Не сомневаюсь что деньги под это уже 'заряжены' , более того уже в армянских банках и откаты чиновники получили!
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1 м.
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