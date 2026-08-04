«Пашинян платить не хочет»: будет ли РФ финансировать перестройку экономики Армении под ЕС

Просто нет слов от позиции нашей власти по Армении. Пусть вспомнят Ангелу Меркель, которая напрямую говорила, что дурила наших русских переговорщиков на Минских соглашениях. А Анкориджеские соглашения с Трампом? Таже ситуация. Нет крепкой руки у власти.

Александр Конкин

Даже читать нет желания... Не сомневаюсь что деньги под это уже 'заряжены' , более того уже в армянских банках и откаты чиновники получили!