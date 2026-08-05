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Фетисов о матче Россия – США: «У нас есть большие начальники. Было обращение Путина к Трампу. Этим должны заниматься те, у кого есть мандат, я не фокусник и не волшебник»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о возможном проведении матча сборных России и США.

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