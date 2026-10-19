В Челябинске не состоялись торги по продаже двух участков в элитном поселке «Карпов пруд», принадлежащих дочери экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова Валерии Чигинцевой: на первую процедуру не допустили единственного претендента, на повторную поступило менее двух заявок.
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