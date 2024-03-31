Конгрессмен Уолберг призвал нанести по Газе ядерные удары, с целью уничтожить ХАМАС

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Тим Уолберг, выступил с заявлением о том, что сектор Газа надо подвергнуть ядерной бомбардировке, по примеру японских городов Хиросима и Нагасаки, сообщает газета The Washington Post.