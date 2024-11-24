COP29 одобрила выделение $300 млрд ежегодно для стран, уязвимых к изменению климата - Reuters

Страны-участницы саммита COP29 в Баку 24 ноября приняли глобальное финансирование в размере 300 миллиардов долларов в год, которые будут выделены бедным странам для помощи в борьбе с последствиями изменения климата.
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