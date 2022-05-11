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Постпред Крыма при президенте РФ Мурадов: освобожденные территории юга бывшей Украины станут регионом России

Постпред Крыма при президенте РФ Мурадов: освобожденные территории юга бывшей Украины станут регионом России

Освобожденные территории юга Украины войдут в состав Российской Федерации. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

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