Генменеджер «Сан-Хосе» заявил, что у Коваленко есть варианты в КХЛ. Грир сказал: «Планируем, что он останется в «Шаркс». Но ему быть честным с собой»

Действующее соглашение хоккеиста и клуба с зарплатой 896 тысяч долларов рассчитано до завершения этого сезона, после чего форвард может стать ограниченно свободным агентом.
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