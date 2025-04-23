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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Клиенты Банка ПТБ (ООО) начали получать выплаты от Банка Уралсиб

Клиенты Банка ПТБ (ООО) начали получать выплаты от Банка Уралсиб

22 апреля 2025 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приступил к приему заявлений и выплате возмещения денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам Банка ПТБ (ООО) в Москве, Московской области и Республике Башкортостан.

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