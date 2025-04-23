Клиенты Банка ПТБ (ООО) начали получать выплаты от Банка Уралсиб

22 апреля 2025 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приступил к приему заявлений и выплате возмещения денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам Банка ПТБ (ООО) в Москве, Московской области и Республике Башкортостан.
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