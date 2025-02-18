Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье

Также была уничтожена бронетехника противника Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом ликвидировал личный состав и бронетехнику украинской армии в курском приграничье, сообщило Министерство обороны России.
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