Награды правительства РФ дают сигнал, что власти ценят в культуре

Глава правительства Михаил Мишустин вручил семь наград ежегодной правительственной премии в области культуры, и первую из них — альтисту и дирижеру Юрию Башмету за поставленный еще в 2021 году концерт-реквием «22 июня.
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