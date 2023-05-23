Военное обозрение

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Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Позиция Венгрии по вопросу финансирования украинского режима становится все более жесткой. Будапешт отказывается одобрять увеличение военной помощи Евросоюза Украине, по крайней мере – до исключения венгерского банка OTP из числа «спонсоров войны».

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