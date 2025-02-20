Boeing задумался о возвращении на российский рынок, чтобы избежать окончательного краха

На фоне наметившегося потепления отношений между Россией и США многие западные компании, ушедшие с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине, всерьез задумываются о возвращении.
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