Врач Кондрахин рекомендовал витамины и сон перед осенью

Осенью организм требует витаминов и правильного режима сна, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он подчеркнул важность свежих фруктов и ягод для здоровья, а также восстановление циркадного ритма после лета.
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