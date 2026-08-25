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Царьград

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Врач Кондрахин рекомендовал витамины и сон перед осенью

Врач Кондрахин рекомендовал витамины и сон перед осенью

Осенью организм требует витаминов и правильного режима сна, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он подчеркнул важность свежих фруктов и ягод для здоровья, а также восстановление циркадного ритма после лета.

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