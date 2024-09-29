Психолог назвала смену температуры воздуха одной из причин осенней хандры

Люди, которые склонны к расстройствам настроения или уже страдают от депрессии или биполярного аффективного расстройства, наиболее подвержены осенней хандре, объяснила в беседе с RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба.
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