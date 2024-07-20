Проект нового сквера КФУ рядом с библиотекой Лобачевского прошел экспертизу

К 220-летию Казанского университета рядом с библиотекой имени Лобачевского благоустроят сквер КФУ. Проект общественного пространства прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране культурного наследия.
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