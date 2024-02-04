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В отношении зверски убившего собаку в Сочи 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован

В отношении зверски убившего собаку в Сочи 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован

В отношении зверски убившего собаку в Сочи 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он арестованВ Сочи в отношении 35-летенего приезжего из Алтайского края, зверски убившего собаку на оптовом рынке на улице Яна Фабрициуса, возбуждено уголовное дело по статье УК о жестоком обращении с животными.

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