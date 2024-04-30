Полезные факты о вашем смартфоне, которые упростят вам жизнь

Сейчас я слегка шокирую тех, у кого есть айфон. (О нет! Успокойтесь, всё будет хорошо.) Зайдите в Настройки, Конфиденциальность, Службы геолокации, прокрутите вниз, выберите пункт «Системные службы» и подпункт «Значимые места».
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