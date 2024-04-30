Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дачно-огородные радости

5 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Рецепт хороший, спасибо! Но, мне кажется, что рыбки плавают в аквариуме, а всё остальное рыба. Извините, не сдержалас...Рецепт рыбы под с...
  • Ирина Котова
    Пропаганда дальнейшего разложения обществаКакую пользу нам ...
  • Алексей Рубин
    Нет такого слова в русском языке "ЛАЙФХАК"! Есть "ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ"! Молодые "афтары"! Хватит уже юродствовать! Сколько...60 лайфхаков, кот...

Полезные факты о вашем смартфоне, которые упростят вам жизнь

Полезные факты о вашем смартфоне, которые упростят вам жизнь

Сейчас я слегка шокирую тех, у кого есть айфон. (О нет! Успокойтесь, всё будет хорошо.) Зайдите в Настройки, Конфиденциальность, Службы геолокации, прокрутите вниз, выберите пункт «Системные службы» и подпункт «Значимые места».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх