Полезные факты о вашем смартфоне, которые упростят вам жизнь

Сейчас я слегка шокирую тех, у кого есть айфон. (О нет! Успокойтесь, всё будет хорошо.) Зайдите в Настройки, Конфиденциальность, Службы геолокации, прокрутите вниз, выберите пункт «Системные службы» и подпункт «Значимые места».