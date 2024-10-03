Художник показал прокачанную 3D-модель горячей красотки Рейн из Bloodrayne. Такая версия отлично подошла бы для ремейкаВ 2022 году мы сообщали о талантливом художнике Ричарде Ли (Richard Lee), который реалистично воссоздал Рейн из Bloodrayne.