«Это уже реальный ужас!»: ВКС РФ наносят сокрушительный удар по Киеву. Экстренное обращение Зеленского: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня к утру 2 сентября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, к утру 02.
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