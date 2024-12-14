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Чемпионат Франции. «Шоле» – «Бурк», «Монако» примет «Ле-Портель» и другие матчи

«Шоле» сыграет с «Бурком», «Монако» примет «Ле-Портель». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Дижон – Элан Шалон Дата проведения 14 декабря, 20.

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