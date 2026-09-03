В Иркутской области за сутки потушено шесть пожаров, один из них едва не унёс жизни семьи

За минувшие сутки, 2 сентября, в Прибайкалье произошло шесть возгораний. Огонь охватил два частных дома, садовый дом, хозяйственную постройку и неэксплуатируемое строение.
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