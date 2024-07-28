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Знак обнадёживает

Знак обнадёживает

Трамп не пожал руку премьеру Израиля Нетаньяхо  после встречи с ним. Исходя из того, что Беньямин Нетаньяху всеми силами пытается втянуть  Штаты в войну против Ирана, в полном объёме за счёт Вашингтона поправить собственное политическое реноме и натаскать руками американцев горячих каштанов для Израиля, поведение Трампа при расставании позволяет предположить, что Трампу идеи Нетаньяху, мягко говоря не зашли.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
Радует то что Трамп не член глобалистской тусовки. Это и обнадёживает тоже...
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4 час.
Natalija Osminina
Ни Трамп, ни тем более демократы, не хотят, чтобы Нетаньяху развязал войну на БВ. Но даже если случится чудо и Нетаньяху остановится в своей политике экспансии, то его вынудит к этой войне «Хезболла» - Израиль сообщил о гибели девяти детей от их ракеты, еще 30 ранены. Израилю придется отвечать, чтобы не показать свою никчемность. А США придется помогать Израилю, чтобы никто не заподозрил их слабость. Это и есть вызов «Хезболлы»: и  ввязываться в большую войну США уже не могут из-за своей слабости, и показать свою слабость они не могут. Цугцванг. И как любой цугцванг, любой ход ухудшает ситуацию- чтобы показать своим налогоплательщикам, которые насроены потив Израиля, что США помогают не ему, а себе, нужны террористические атаки &quot;Ирана&quot; по территории США. Спецслужбы США что-нибудь взорвут а-ля &quot;братьев-близнецов&quot;. А чтобы еще подписать под это дело все НАТО, еще устроят теракт якобы Ирана или Хесболлы - в Париже на Олимпийских играх)))
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4 час.
Natalija Osminina
А Трамп то тут причем? С чего Вы решили, что он победит??)))
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4 час.

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