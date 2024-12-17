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Крымское информационное агентство

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19 декабря в Евпатории перекроют движение у собора Николая Чудотворца

19 декабря в Евпатории перекроют движение у собора Николая Чудотворца

19 декабря на время подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию дня святого Николая Чудотворца в Евпатории перекроют движение автотранспорта у одноимённого собора, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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