19 декабря в Евпатории перекроют движение у собора Николая Чудотворца

19 декабря на время подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию дня святого Николая Чудотворца в Евпатории перекроют движение автотранспорта у одноимённого собора, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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