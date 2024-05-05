В Ленобласти можно услышать редких соловьиных сверчков

И это не насекомые, а птицы Телеграм-канал «Новости живой природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» опубликовал фото соловьиного сверчка, которого в этом году заметили на южном побережье Финского залива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии