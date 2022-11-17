Новые Известия

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Мьянма амнистировала шесть тысяч заключенных

Мьянма амнистировала шесть тысяч заключенных

Как сообщает Myanmar Now, в числе помилованных экс-посол Британии Вики Боуман, бывший консультант госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам австралиец Шон Тернелл, журналист Тору Кубота из Японии, ботаник из США Кьяту Хтай Оо.

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