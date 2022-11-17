Мьянма амнистировала шесть тысяч заключенных

Как сообщает Myanmar Now, в числе помилованных экс-посол Британии Вики Боуман, бывший консультант госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам австралиец Шон Тернелл, журналист Тору Кубота из Японии, ботаник из США Кьяту Хтай Оо.
Как сообщает Myanmar Now, в числе помилованных экс-посол Британии Вики Боуман, бывший консультант госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам австралиец Шон Тернелл, журналист Тору Кубота из Японии, ботаник из США Кьяту Хтай Оо.
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