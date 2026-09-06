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«Семак вел себя агрессивно, не понравились действия судьи. Безнаказанность порождает безнаказанность – как с Талалаевым». Экс-арбитр Матюнин про Прокопова и матч «Зенит» – ЦСКА

Экс-арбитр ФИФА Алексей Матюнин прокомментировал работу судьи Андрея Прокопова на матче Альфа-Банк РПЛ между « Зенитом » и ЦСКА (1:2).

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