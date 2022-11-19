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Власти сообщили об одном пропавшем без вести после взрыва газа на Сахалине

Власти сообщили об одном пропавшем без вести после взрыва газа на Сахалине

Один человек пропал без вести после взрыва газа в жилом доме на Сахалине, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.

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