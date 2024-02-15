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Депутат Пискарев: Европарламент координирует действия релокантов-экстремистов

Депутат Пискарев: Европарламент координирует действия релокантов-экстремистов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Европарламент занимается координацией деятельности уехавших из России граждан, включая участников экстремистских организаций.

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