Путин поздравит народы недружественных стран с Новым годом

Президент может поздравить народы, но не руководителей Президент России Владимир Путин традиционно поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, однако не будет направлять поздравления руководителям недружественных стран.
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