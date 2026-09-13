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Аймурзин: «Ларионов говорит, что хочет играть, как сборная Испании по футболу»

Аймурзин: «Ларионов говорит, что хочет играть, как сборная Испании по футболу»

Нападающий СКА Данил Аймурзин рассказал о специфике работы под руководством главного тренер петербургской команды Игоря Ларионова.

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