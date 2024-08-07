Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 582 подписчика

Новый Израиль на месте Украины

Новый Израиль на месте Украины

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич о допустимости блокирования гуманитарной помощи сектору Газа: "Никто не позволит нам заставить 2 миллиона мирных жителей умереть от голода, даже если это может быть оправдано и морально, пока не будут возвращены наши заложники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Да это видно... ОНИ и служат заказчику - Израилю... С чего бы это им жалеть украинцев? А тем более русских...
Ответить
48 мин.
лина любимцева
Израилю это скажите  Слова  что? А вот ДЕЛА ИЗРАИЛЯ  ТАКИЕ...ЗВЕРСКИЕ, МЕРЗКИЕ  И КРОВОЖАДНЫЕ!! На кой черт они  на Украине? на границах России?!! Еще не хватало той  дряни здесь!! И так уже сколько натворили... на том же Ближнем  Востоке... Ни одно государство рядом не обошли, всем нагадили!! Тьфу, дрянь какая!!!
Ответить
43 мин.
лл
лина любимцева
Не подавятся... если дать им волю и не приструнить... У них пасти бездонные!! Прожорливые.
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх