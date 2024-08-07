Новый Израиль на месте Украины

Да это видно... ОНИ и служат заказчику - Израилю... С чего бы это им жалеть украинцев? А тем более русских...

лина любимцева

Израилю это скажите Слова что? А вот ДЕЛА ИЗРАИЛЯ ТАКИЕ...ЗВЕРСКИЕ, МЕРЗКИЕ И КРОВОЖАДНЫЕ!! На кой черт они на Украине? на границах России?!! Еще не хватало той дряни здесь!! И так уже сколько натворили... на том же Ближнем Востоке... Ни одно государство рядом не обошли, всем нагадили!! Тьфу, дрянь какая!!!