Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич о допустимости блокирования гуманитарной помощи сектору Газа: "Никто не позволит нам заставить 2 миллиона мирных жителей умереть от голода, даже если это может быть оправдано и морально, пока не будут возвращены наши заложники.
Новый Израиль на месте Украины
Комментарии
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лина любимцева
Да это видно... ОНИ и служат заказчику - Израилю... С чего бы это им жалеть украинцев? А тем более русских...
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48 мин.
лина любимцева
Израилю это скажите Слова что? А вот ДЕЛА ИЗРАИЛЯ ТАКИЕ...ЗВЕРСКИЕ, МЕРЗКИЕ И КРОВОЖАДНЫЕ!! На кой черт они на Украине? на границах России?!! Еще не хватало той дряни здесь!! И так уже сколько натворили... на том же Ближнем Востоке... Ни одно государство рядом не обошли, всем нагадили!! Тьфу, дрянь какая!!!
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43 мин.
лл
лина любимцева
Не подавятся... если дать им волю и не приструнить... У них пасти бездонные!! Прожорливые.
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39 мин.
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