Стало известно, что стало с мигрантами, надругавшимися над сотрудницей "Матч ТВ". "Попал" даже тот, кто просто смотрел

Галина александрова

Эти мастурбеки абсолютно искренне считают, если женщина не замотана в занавеску, то с ней можно делать, что угодно......подтверждение, что у всех этих иноплеменных. ярко проявляются животные инстинкты. И никогда они не достигнут нашего развития. Это бракованная ответвление от человеческой цивилизации. И не исчезло оно до сих пор, опять-таки, благодаря своему животному инстинкту размножаться неосознанно.