Царьград Фото: Pogiba Aleksandra/news.ru/Globallookpress Суровое наказание получили узбеки, которые изнасиловали сотрудницу телеканала, когда девушка поздно ночью возвращалась домой.
Стало известно, что стало с мигрантами, надругавшимися над сотрудницей "Матч ТВ". "Попал" даже тот, кто просто смотрел
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина александрова
Эти мастурбеки абсолютно искренне считают, если женщина не замотана в занавеску, то с ней можно делать, что угодно......подтверждение, что у всех этих иноплеменных. ярко проявляются животные инстинкты. И никогда они не достигнут нашего развития. Это бракованная ответвление от человеческой цивилизации. И не исчезло оно до сих пор, опять-таки, благодаря своему животному инстинкту размножаться неосознанно.
Ответить
10 час.
В С
Удивительно, что за нарушение ПДД постоянно увеличивают штрафы. Но почему, для всякой швали, не увеличивают сроки. Почему их нельзя послать куда то ,пожизненно, работать лопатой бесплатно. Так нам нужны рабочие руки или нет ?!
Ответить
4 час.
Алекс Сэм
Ну задний проход им на зоне отшлифуют, земля им стекловатой.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии