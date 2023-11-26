Ракетно-бомбовые удары: ПВО Украины сходит с ума

Украинские генералы устали ждать, когда у российской армии кончатся «Калибры», «Герани» и «Ланцеты» Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Россия ежедневно наносит высокоточные удары по военно-энергетической и военно-транспортной инфраструктуре ВСУ.
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