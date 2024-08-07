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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейские совместно с общественниками провели зарядку в лагере дневного пребывания

Специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС ОМВД по Сорочинскому городскому округу Алёна Буткевич в рамках акции «Зарядкасо стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, провела зарядку с детьми, отдыхающими в лагере дневного пребывания.

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