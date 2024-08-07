В Оренбургской области полицейские совместно с общественниками провели зарядку в лагере дневного пребывания

Специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС ОМВД по Сорочинскому городскому округу Алёна Буткевич в рамках акции «Зарядкасо стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, провела зарядку с детьми, отдыхающими в лагере дневного пребывания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии