Аксаков: до 3 % россиян с банковскими счетами будут пользоваться цифровым рублем к 2027 году

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что к началу следующего года около 3 % россиян, имеющих банковские счета, начнут использовать цифровой рубль.
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