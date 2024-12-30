ВСУ без знаков отличия расстреливали жителей Селидово – свидетель

Бойцы вооруженных формирований Украины в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали мирное население, сообщила жительница города Марина КовалеваВС России заняли Селидово в конце октября .
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