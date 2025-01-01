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В России размер госпошлины за расторжение брака увеличился в 7,7 раз

В России размер госпошлины за расторжение брака увеличился в 7,7 раз

С 1 января в России значительно увеличилась государственная пошлина за регистрацию расторжения брака — теперь она составляет 5 тысяч рублей, что в 7,7 раз больше прежней суммы в 650 рублей с каждого из супругов.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Они считают, что это улучшит статистику по количеству разводов?
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13 час.

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